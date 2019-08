Airbus: Zehn Jahre lang verantwortlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Tagelang befand sich die Aktie von Airbus im Sinkflug: Von einem Eröffnungskurs von 128,12 Euro noch am vergangenen Donnerstag ging es hinab auf 121,66 Euro am Mittwoch. Von der Höhenluft, die man Mitte Juli bei 133,74 Euro geschnuppert hatte, sind die Papiere mittlerweile wieder ein gehöriges Stück entfernt. Im Laufe des Donnerstags allerdings erhielt die Airbuis-Aktie wieder Auftrieb, am frühen Nachmittag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



