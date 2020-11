Airbus: Wichtiger Punktsieg für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Airbus-Aktie vermochte im September und Oktober zumeist nicht zu überzeugen. An den meisten Tagen handelte der Kurs unterhalb seines 50-Tagedurchschnitts und im Tief wurde die Aktie am 25. September bis auf 57,87 Euro abverkauft. Zwar hat es an Versuchen der Bullen, die eigene Lage zu verbessern, nicht gefehlt. Doch diese verliefen allesamt erfolglos.

Ob dies auch für den auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung