Airbus: Weniger Bestellungen vom Großkunden?

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Airbus, denn einer der wichtigsten Kunden des europäischen Flugzeugbauers hat eine große Bestellung storniert. Geordert wird nun bei der Konkurrenz und Airbus schaut in die Röhre. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Airbus dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Entfremdung vom Großkunden? Die Fluglinie Emirates aus Dubai ist einer der besten Kunden von Airbus und vor allem auf Langstrecken präsent. Doch genau in diesem Bereich gingen die Bestellung zurück, da Emirates schon 2013 beim Airbus-Konkurrenten Boeing 150 Flieger vom Typ 777X bestellt hatte. Dieser Typ ist für seine Reichweite bekannt und hat Emirates scheinbar überzeugen können.

Auftragsstornierung! Da Emirates mit dem Betrieb der Konkurrenzmaschinen offenbar sehr zufrieden war, hat man im Jahr darauf bei Airbus einen Großauftrag für 70 Jets des Modells A350 storniert. Das musste der europäische Flugzeugbauer erst mal verkraften, denn immerhin gehörte Emirates viele Jahre zu den Großkunden von Airbus und hat große Chargen bestellt.

Weiterhin Treue auf Kurzstrecken! Während Emirates nun beim Ausbau des Langstreckenflugnetzes den Airbus-Rivalen Boeing bevorzugt, möchte man auf kürzeren Strecken aber den Airbus A380 als erste Wahl beibehalten, da die Fluggäste vor allem den Komfort zu schätzen wüssten.

Mehr als 90 Flugzeuge dieses Typs hat Emirates bereits in seiner Flotte und eine Bestellung für weitere 50 Maschinen ist bereits bei Airbus eingegangen. Wird Airbus wenigstens hier den Vorsprung vor der Konkurrenz halten können? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

