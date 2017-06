Airbus: Welche Folgen hat die Auftragsflaute?

Liebe Leser,

Airbus überprüft offenbar eine erneute Produktionskürzung des Großraumflugzeugs A380. Der im MDAX gelistete Konzern überlege, wie er die Auslieferungen des Flugzeugs bestmöglich auf weniger als 12 Einheiten im Jahr begrenzen könne, zitiert das „Handelsblatt“ Didier Evrard, Executive Vice-President Programmes bei Airbus.

Neubestellungen bleiben aus!

Ursache für die Überlegungen sind demnach ausbleibende Neubestellungen. Wenn es bei dieser Situation bleiben sollte, könnte der europäische Flugzeughersteller noch im laufenden Jahr über die Kürzung entscheiden, wie Evrard jetzt im Rahmen der Generalversammlung der International Air Transport Association (IATA) in Mexiko erklärte: Es sei „wahrscheinlich, dass wir unter einen Flieger pro Monat gehen müssen“, so der Programmchef.

Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen beschlossen, die A380-Produktion bis zum Jahr 2018 um mehr als 50% auf 12 Flugzeuge im Jahr zu reduzieren.

Mehr Aufträge aus China?

Zuletzt hatte Airbus mit seinem verstärkten Engagement in China Schlagzeilen gemacht: Auf den Baubeginn einer neuen Endmontagelinie für den Mehrzweckhubschrauber H135 im chinesischen Qingdao folgte die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) mit der Volksrepublik, das eine Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie vorsieht. Das berichtete das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Vielleicht gelingt es Airbus ja, die ausbleibenden Aufträge für den A380 durch das verstärkte Engagement auf dem chinesischen Wachstumsmarkt zu kompensieren.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.