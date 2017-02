Airbus: Was ist das für eine Firmenpolitik?

Liebe Leser,

wenn die Auftragsbücher eines Unternehmens bis zum Bersten gefüllt sind, der Konzern aber dennoch einen Gewinnrückgang von 1,7 Mrd. Euro hinnehmen muss, wie würden Sie das nennen? Ich nenne das besorgniserregend. Denn ich will mir gar nicht erst ausmalen, was mit Airbus im Krisenfall passiert, bei dieser Art von Risikomanagement.

Dividende soll Anleger beruhigen

Im konkreten Fall führten die Probleme mit der Militärtransportmaschine A400M zu erheblichen Abschreibungen in Höhe von 2,2 Mrd. Euro. Und, oh Schreck: Das Problem harrt immer noch seiner Lösung. Aber prima: Der Vorstand räumt ihm für 2017 „höchste Priorität“ ein. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Allzu sicher wäre ich mir da als Anleger aber nicht.

So bleibt zu konstatieren: Airbus fuhr 2016 einen Rekordumsatz ein, der am Ende bei 67 Mrd. Euro lag. Davon blieben aber wegen besagter Probleme nur 1 Mrd. Euro an Überschuss übrig. Dem Vorstand schwant wohl schon, dass die Aktionäre von dieser Entwicklung nicht allzu viel halten. Deshalb setzt er auf Appeasement-Politik.

Die Dividende wird um 0,05 Euro auf 1,35 Euro pro Aktie angehoben, obwohl es die Gewinnlage eigentlich gar nicht hergibt. Dafür hat die Konzernspitze eine charmante Erklärung parat: Man tut einfach so, als hätte es den A400M nie gegeben, und erfreut sich an den Fantasiegewinnen. Tut mir leid, auch wenn ich den Airbus-Anteilseignern jeden Euro von Herzen gönne: Aber das ist Firmenpolitik getreu dem Motto „Man muss nur fest genug daran glauben, dann werden alle Wünsche wahr“.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse