Airbus: Warum dieser Auftrag die Börse kalt lässt!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Ende letzter Woche meldete die Lufthansa, dass sie neue Maschinen beim europäischen Flugzeugbauer Airbus geordert hat. Insgesamt sollen 23 neue Maschinen bestellt worden sein, mit denen die Lufthansa letztlich dem härteren Konkurrenzkampf begegnen will. Allerdings zeigte sich die Börse eher bedeckt, was die Reaktion in der Airbus-Aktie anging. Was nicht wundert, denn der Flugzeugkonzern hat derzeit veritable Probleme mit seinen Zulieferern.

Lieferanten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.