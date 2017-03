Airbus: Trotz Korruptionsermittlungen Kaufempfehlung!

Lieber Leser,

wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, wird gegen Airbus sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien ermittelt. Der Grund sind Korruptionsvorwürfe bei der Absicherung von Exportgeschäften. Hier seien Vermittler und Berater eingeschaltet worden, die in den Verträgen nicht auftauchen.

Airbus gab bisher noch keine umfassende Stellungnahme ab. Man habe die Absicherungsgeschäfte jedoch gebraucht, da das Exportgeschäft ansonsten überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Nach Bekanntwerden der Ermittlungen gab der Kurs nach und schloss 1,9% im Minus.

Kaufempfehlungen helfen beim Kurswechsel!

Dem Flugzeugbauer kommen nun mehrere Analysten zur Hilfe. Sowohl Barclays als auch die Citigroup sprachen nahezu zeitgleich eine Kaufempfehlung für Airbus aus. Sie sehen das Kursziel bei etwa 78,00 Euro bis 82,00 Euro. Aktuell steht das Papier bei wenig mehr als 70,00 Euro. Die Experten sehen also ein massives Potential.

Die Anleger reagierten positiv auf die Kaufempfehlungen und beflügeln den Kurs. Obwohl nur ein Wochenende zwischen den Nachrichten der staatsanwaltlichen Ermittlungen und den Kaufempfehlungen liegt, ist der Kursknick fast vergessen. Sollten jedoch neue Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden, kann das ganz schnell wieder anders aussehen.

Ein Beitrag von Elsa Heß.