Airbus-Transportflugzeug 'BelugaXL' landet zum ersten Mal in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Transportflugzeug "BelugaXL" wird am Dienstag zum ersten Mal am Airbus -Standort Hamburg landen.



Das Nachfolgemodell der "BelugaST" befinde sich gerade in der Typenzulassung und komme für erste Abfertigungstests nach Hamburg, teilte der Flugzeughersteller mit. Seinen Jungfernflug hatte das Transportflugzeug bereits im Juli 2018 hinter sich gebracht. Mit seinen Belugas transportiert Airbus große Flugzeugteile wie Flügel oder Rümpfe. Die "BelugaXL" ist laut Airbus 63,1 Meter lang, 18,9 Meter hoch, hat einen Rumpfdurchmesser von 8,8 Metern und kann eine maximale Nutzlast von 51 Tonnen befördern. Gegen 16.00 Uhr soll die Maschine am Dienstag planmäßig auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder landen./jke/DP/zb