Airbus: Runter auf die Straße!

Am selbstfahrenden Auto wird in vielen Unternehmen geforscht. Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen macht da keine Ausnahme. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas hat der Automobilzulieferer ZF laut Medienberichten erst im Januar ein neues Steuergerät für das automatisierte Fahren vorgestellt. Das „ZF ProAI Robothink“ entstand, ebenso wie die ersten drei Generationen der Pro AI, aus einer Zusammenarbeit mit dem Chipentwickler Nvidia ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.