Airbus: Kursziel 100 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Mit unseren letzten beiden Trades mit Airbus ISIN: NL0000235190 im September und Oktober konnten wir schöne Gewinne melden und die Chance auf einen starken Trade ist jetzt wieder da. Die Aktie hat sich in den letzten vierzehn Handelstagen von Kursen über 60,00 Euro bis zu einem Hoch bei 91,37 Euro im Tagesverlauf am Montag nach oben begeben. Es sieht so aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung