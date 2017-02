Die Airbus Group und der Preiskampf?

Lieber Leser,

in der letzten Woche waren die Anleger von der Airbus Group wohl von der Meldung geschickt, dass nun chinesische Konkurrenz ein Flugzeug in den Startlöchern hat, mit dem sich China künftig von der Konkurrenz unabhängig machen will. Besteht hier Grund zur Sorge?

Umsatz bricht weg! Erst kürzlich war bekannt geworden, dass wichtige Großkunden von Airbus nun dem Konkurrenten Boeing den Vorrang einräumen und nun soll auch noch Konkurrenz aus China auf den Markt kommen. Bricht nun der Umsatz ein?

China baut Passagiermaschinen! Schon Mitte 2017 soll die erste in China gebaute große Passagiermaschine getestet werden. Recht spät, wenn man bedenkt, dass die Markteinführung der C919, die über 150 Sitzplätze und eine Reichweite von 4.075 Kilometer verfügt+en soll, schon für 2015 geplant war. China will mit den eigenen Flugzeugen die Abhängigkeit von Boeing und Airbus verringern, denn China wird bis zum Jahr 2035 wohl zwischen 6.000 und 6.800 zusätzliche Passagierflugzeuge brauchen.

Sind Sorgen gerechtfertigt? Derzeit ist bei den europäischen Flugzeugbauern von Panik aber noch nicht viel zu spüren, denn die chinesischen Modelle müssen zunächst einmal beweisen, dass sie auch qualitativ mit den bewährten Herstellern mithalten können und von Testflügen bis zur Serienreife kann der Weg zudem recht lang sein.

Hat die Airbus-Aktie in einem anhaltend günstigen Marktumfeld weiteres Aufwärtspotenzial? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse