Airbus Group: Droht am Flugzeugmarkt ein existenzieller Preiskampf?

gute Nachrichten sind bei Airbus momentan Mangelware. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass wichtige Großkunden vermehrt den Flugzeugen des Konkurrenten Boeing den Vorrang einräumen, müssen sich die Europäer künftig auch noch auf eine verstärkte Konkurrenz aus dem Reich der Mitte einstellen.

Chinas Einstieg ins Geschäft mit großen Passagiermaschinen

Mitte 2017 soll die erste in China gebaute große Passagiermaschine ihren Jungfernflug absolvieren. Ursprünglich war die Markteinführung der C919, die über 150 Sitzplätze und eine Reichweite von 4.075 Kilometer verfügt, bereits für 2015 geplant. Durch die Herstellung eigner Flugzeuge will das fernöstliche Land die Abhängigkeit von Boeing und Airbus verringern, vor allem da China bis zum Jahr 2035 Schätzungen zufolge zwischen 6.000 und 6.800 zusätzliche Passagierflugzeuge benötigt.

Panik bis auf weiteres unangemessen

Allzu große Sorgen brauchen sich die Airbus-Aktionäre aber dennoch nicht zu machen. Zum einen ist es von Testflügen bis zur Serienreife erfahrungsgemäß ein weiter Weg. Daher wird es noch Jahre dauern, bis in China produzierte Flugzeuge eine ernsthafte Konkurrenz für die zwei Platzhirsche darstellen. Überdies bestehen nicht unerhebliche Bedenken im Hinblick auf die Qualität der C919 – zumindest, wenn man sich an die ersten Gehversuche der Chinesen im Bereich Automobile erinnert.

Insofern kann man für die Insassen des Jungfernflugs nur hoffen, dass dieser erfolgreicher verläuft als der eine oder andere Crashtest bei Autos in der Vergangenheit. Und letztlich sieht die Airbus-Aktie auch technisch nicht schlecht aus, so dass der Wert in einem anhaltend günstigen Marktumfeld weiteres moderates Aufwärtspotenzial hat.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

