Airbus: Gibt es nach dem Fehlausbruch noch Grund zur Hoffnung?

ein klassischer Satz mit X, das war Anfang Dezember der vergebliche Versuch der Käufer, die Airbus-Aktie über 88 Euro ansteigen zu lassen. Statt der erhofften neuen Allzeithochs jenseits der runden 90-Euro-Marke gab es lange Gesichter im Bullenlager und auf dem glitschigen Börsenparkett für den Kurs zunächst kein Halten mehr.

Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers ging in einen Sinkflug über, der für die meisten Handelstage im Dezember bestimmend war und den Kurs bis zum Ende des Monats in den Bereich von knapp unter 84 Euro zurückgeführt hat. Damit hat die Aktie ungeachtet aller Schwierigkeiten wieder einen Unterstützungsbereich erreicht, der die Käufer für die ersten Handelstage des neuen Jahres wieder mit etwas mehr Hoffnung erfüllen sollte.

Bei 84 Euro beginnt eine breite Unterstützungszone, die sich auf der Unterseite bis 82 Euro erstreckt. In diese ist der Kurs nun eingetaucht und die Chancen stehen nicht schlecht, dass den Bullen hier eine Stabilisierung gelingt. In diesem Fall wären im Anschluss an eine erfolgreiche Bodenbildung wieder steigende Kurse zu erwarten. Sie sollten den Kurs zunächst wieder bis an den Widerstand bei knapp über 88 Euro heranführen. In einem zweiten Schritt wären darüber hinaus auch weitere Gewinne und Kurse über 90 Euro möglich.

Also gleich die Ordermaske aufrufen und die Airbus-Aktie blind kaufen?

Besser nicht, denn den Druck der Bären, der kurzfristig auf der Aktie lastet, sollte man als Anleger nicht unterschätzen. Wer mit einem Engagement liebäugelt, sollte besser noch etwas Geduld an den Tag legen und eine Stabilisierung abwarten.

Hält die Unterstützungszone zwischen 82 und 84 Euro nämlich nicht, muss mit einer fortgesetzten Korrektur und weiter fallenden Kursen gerechnet werden. In diesem Fall könnte die Aktie von den Bären schnell bis auf die nächste Unterstützung bei 76 Euro durchgereicht werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.