Airbus: Experten sehen die Aktie weiter abheben!

am 22. Februar hat der Flugzeugbauer Airbus seine Zahlen aus dem vierten Quartal 2016 vorgelegt, was zu einer Vielzahl neuer Aktienanalysen geführt hat. Man kann zusammenfassend feststellen, dass diejenigen Experten, die bei der Entwicklung des Kurses noch Luft nach oben sehen, in der Mehrheit sind. Und das, obwohl der Titel mittlerweile ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Analyst Tristan Senson (Exane BNP Paribas) ist der Meinung, dass dennoch kein Grund für Anleger besteht, jetzt die Gewinne mitzunehmen. Ganz im Gegenteil. Denn der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für das laufende und das kommende Jahr.

Auch Charles Armitage (Citigroup) ist davon überzeugt, dass sich der Kauf der Aktie immer noch lohnt. Er stellt sogar eine Verdoppelung des Gewinns bis zum Jahr 2020 in Aussicht. Wolfgang Donie (NordLB) ist mit Blick auf die Probleme mit der Militärmaschine A400M allerdings etwas skeptischer gestimmt.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

JPMorgan: „Overweight“ – 88,50 Euro (+24%)

Citigroup: „Buy“ – 82,00 Euro (+15%)

UBS: „Buy“ – 82,00 Euro (+15%)

Exane BNP Paribas: „Outperform“ – 80,00 Euro (+12%)

Deutsche Bank: „Buy“ – 80,00 Euro (+12 %)

NordLB: „Halten“ – 70,00 Euro (-2%)

Independent Research: „Halten“ – 69,00 Euro (-3 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

