Airbus: Erfolgsstory gefährdet?

Airbus hat sich einen weiteren Auftrag gesichert. Cebu Pacific ordert bei dem im MDAX gelisteten Unternehmen 7 Flugzeuge vom Typ A321ceo. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich um eine Aufstockung einer bereits bestehenden Order der philippinischen Airline über 32 A321neo. Die neuen Maschinen sollen ab dem kommenden Jahr ausgeliefert werden, wie Airbus in einer Pressemittelung schreibt.

Erfolgsstory gefährdet?

Cebu Pacific spielt laut Airbus ganz vorne im regionalen Niedrigpreisfluggeschäft mit. „Wir freuen uns über diese zusätzliche Bestellung von einer der erfolgreichsten Airlines im asiatischen Raum“, kommentierte John Leahy, COO Customers bei Airbus: „Mit der A321 kann Cebu Pacific mit größter Effizienz auf die wachsende Nachfrage reagieren.“

Mit dem neuen Auftrag schwimmt die A320-Reihe weiterhin auf der Erfolgswelle. Mit bislang mehr als 13.000 Bestellungen handelt es sich bei der Reihe laut Airbus um das weltweit erfolgreichste Single-Aisle-Programm der Welt.

Das „Handelsblatt“ berichtet indes allerdings über anhaltende Lieferprobleme bei der A321neo-Reihe von Airbus. Die Produktion wird demnach durch ausbleibende beziehungsweise verspätete Lieferungen der Triebwerke behindert. Der Zeitung zufolge führt dies zu Spannungen mit den Kunden und gefährdet sogar die Jahresziele des Flugzeugherstellers.

Airbus sollte die Lieferprobleme meiner Meinung nach daher schnellstmöglich in den Griff bekommen, um die Verkaufserfolge der A320-Reihe auch künftig fortzusetzen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.