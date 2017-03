Airbus: Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht?

Lieber Leser,

die Aktionäre des Flugzeugbauers Airbus können mit Fug und Recht frohlocken, erreichte der Titel vor wenigen Tagen doch bei 71,85 Euro ein neues Allzeithoch. Bei einem Überblick über die sechs Aktienanalysen, die in diesem Monat zur Airbus-Aktie erschienen sind, lässt sich feststellen, dass die Experten das Ende der Fahnenstange noch nicht für erreicht halten.

Bei der Präsentation der Jahreszahlen ist zwar die Belastung durch die Militärmaschine A400M ein großes Thema gewesen. Analyst Phil Buller (Barclays) spricht jedoch dennoch von einem ordentlichen Resultat, da sowohl das operative Ergebnis als auch der Umsatz seine Erwartungen übertroffen habe.

Analyst Charles Armitage (Citigroup) kommt in seiner Studie zwar auf die Ermittlungen der französischen Staatsanwaltschaft für Finanzen und der britischen Anti-Korruptionsbehörde zu sprechen. Der Ausgang sei derzeit allerdings noch völlig offen und auch im schlimmsten Fall dürften sich die Belastungen für den Aktienkurs in moderaten Grenzen halten, meint der Experte.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

JPMorgan: „Overweight“ – 88,50 Euro (+27 %)

Berenberg: „Buy“ – 84,00 Euro (+21 %)

Citigroup: „Buy“ – 82,00 Euro (+18 %)

BNP Paribas: „Outperform“ – 80,00 Euro (+15 %)

Barclays: „Overweight“- 78,00 Euro (+12 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 76,00 Euro (+9 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.