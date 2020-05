Airbus: Droht hier ein neuer Sturzflug?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Immer wieder erreicht mich zurzeit die Frage, ob man nicht Aktien wie Airbus (WKN: 938914) oder Boeing jetzt günstig einsammeln sollte. Meine Antwort darauf ist eindeutig: "Es kommt darauf an!".

Machen wir uns zunächst einmal nichts vor. Keine Branche wurde von der Covid-19-Pandemie härter getroffen als der Tourismus in all seinen Facetten. Dazu gehört natürlich auch die Luftfahrtbranche. In der Regel unterliegen die Geschäfte von Flugzeugbauern wie Airbus oder Boeing langfristigen Zyklen. ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.