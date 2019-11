Airbus: Doppelt Grund zum Feiern!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Airbus punktete in jüngster Zeit vor allem mit zahlreichen Neubestellungen von Jets: So hatte etwa Emirates auf der Luftfahrtmesse in Dubai 50 Maschinen vom Typ A350-900 bestellt. Der arabische Billigflieger Air Arabia unterzeichnete ebenfalls in Dubai eine Bestellung über 120 Flugzeuge der A320neo-Reihe. Der britische Billigflieger Easyjet schließlich hat bei Airbus zwölf weitere Maschinen des Modells A320neo fest bestellt und hierfür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung