Airbus: Diese Aufgaben stehen jetzt an

In den letzten Monaten haben sich die Bullen bei der Airbus-Aktie im Bereich der Marke von 95,00 Euro festgefahren. Der Kurs vermochte zwar am 4. Dezember auf ein neues Hoch bei 97,02 Euro anzusteigen, eine Fortsetzung der Rallye in Richtung auf die runde 100,00-Euro-Marke gelang jedoch nicht mehr.

Stattdessen fiel der Kurs auf den 50-Tagedurchnitt zurück und durchbrach diesen am



