Airbus: Davongeflogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

„Auf dem Höhenflug Richtung Weltspitze“ titelte am Donnerstag dpa über eine aktuelle Einschätzung zu Airbus. Und in der Tat befindet sich nicht nur die Aktie des europäischen Flugzeugbauers auf einem veritablen Aufschwung. Während sich Boeing durch die heftigste Krise seiner Geschichte quält, hat Airbus derzeit alle Trümpfe in der Hand. Laut Medienberichten ist der Konzern dem US-Konkurrenten mittlerweile meilenweit davongeflogen.

Im Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung