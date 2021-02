Airbus: Die Bullen brechen durch

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Vor exakt drei Monaten am 24. November drang die Airbus-Aktie in der Spitze bis auf 94,91 Euro vor und erreichte mit diesem Hoch jenen Widerstand, der für die kommenden Wochen der bestimmende bleiben sollte. Anschließend rannten die Bullen ein ums andere Mal gegen diese Bastion an und wurden abgewiesen.

Auch der nach dem Tief vom 29. Januar bei 81,90 Euro



