Airbus-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau

BREMEN (dpa-AFX) - Gegen den drohenden Stellenabbau bei Europas größtem Flugzeugbauer Airbus haben Beschäftigte am Freitag an mehreren Standorten protestiert.



Zu der Aktion hatten die IG Metall und Betriebsräte eingeladen. Allein in Bremen versammelten sich nach Gewerkschaftsangaben 3500 Beschäftigte unter freiem Himmel, um über die Pläne des deutsch-französischen Konzerns informiert zu werden. Dabei legte die Belegschaft symbolisch Pakete für mehr Aufträge nieder. Bremen und Augsburg sind nach IG Metall-Angaben am stärkten von den Personalabbauplänen betroffen.

Die Geschäftsführerin der IG Metall Bremen, Ute Buggeln, kritisierte, dass Deutschland sich zu sehr aus der derzeitigen Auftragsflaute heraushalte. Dadurch drohe eine Verschiebung der Produktionsschwerpunkte nach Frankreich. "Im Vergleich zu anderen Ländern nimmt die Bundesregierung zu wenig Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Luft- und Raumfahrt", sagte Buggeln. Airbus hatte angekündigt, bis zu 3700 Stellen in vier Ländern auf den Prüfstand zu stellen, davon nach inoffiziellen Angaben etwa 1500 in Deutschland. In Bremen sind die Airbus-Töchter Ariane und A400M betroffen, nach Gewerkschaftsangaben könnten hier 600 Leiharbeiter und rund 230 Stammbeschäftigte ihren Job verlieren./jbi/DP/jha