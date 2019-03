Airbus: Alle Erwartungen erfüllt!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die schlechte Nachricht aus Sicht vor Airbus vorab: Die Deutsche Lufthansa wird sich von einem Teil seiner Großraumflugzeuge vom Typ A380 trennen. Sechs der 14 Maschinen im Bestand werden in den Jahren 2022 und 2023 an den Hersteller Airbus zurückgehen, wie Lufthansa am Mittwoch mitteilte. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Doch die gute Nachricht für den europäischen Flugzeugbauer kommt gleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.