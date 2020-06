Airbus Aktie: Das könnte jetzt richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Aktie von Airbus rutschte am Dienstag nach einem starken Auftakt und einem Plus von bis zu drei Prozent, am späten Nachmittag ins Minus. Nach ihrem Tageshoch bei 65,90 Euro notierten die Papiere des europäischen Flugzeugbauers kurz vor Handelsschluss wieder unter der Marke von 63 Euro. Das Minus bei Airbus aus den letzten fünf Handelstagen beläuft sich auf aktuell rund 5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung