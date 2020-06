Airbus Aktie: Das ist mal ein Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Aktie von Airbus hat sich von ihrem kleinen Durchhänger vor Pfingsten wieder deutlich erholt. In den Xetra-Handel am Mittwoch starteten die Papiere des angeschlagenen Luft- und Raumfahrtkonzerns mit einem satten Plus von zeitweilig mehr als sechs Prozent auf bis zu 68,19. Seit ihrem Tagestief am Freitag bei 56,70 Euro war das bei der Airbus-Aktie ein Aufschlag von mehr als 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



