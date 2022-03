Airbus-Aktie: Das ändert gar nichts!

Im Zuge einer allgemeinen Erholung an den Märkten konnte auch die Airbus-Aktie am Dienstag wieder etwas zulegen. Allerdings bewegen die Gewinne sich in einem zu geringen Ausmaß, als dass daraus irgendwelche Anzeichen einer Trendwende zu erkennen wären. Im Gegenteil, trotz Zugewinnen von 2,1 Prozent bis zum Nachmittag bleibt es unverändert beim Abwärtstrend.

Jener beförderte das Papier auf Monatssicht bereits um 17,5 Prozent



