Airbus Aktie: Ziemlich genau halbiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Am Donnerstag teilte Airbus mit: Ein spanischer Satellit („SEOSAT-Ingenio“) ist auf einem Flugplatz in der Nähe von Madrid verladen worden, um zur Startbasis in Kourou transportiert zu werden. Was das mit Airbus zu tun hat: Der Satellit wurde von Airbus gebaut. Kleines Details: Er wurde allerdings nicht von einem Flugzeug von Airbus nach Kourou (in Französisch-Guyana im Norden Südamerikas) transportiert. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung