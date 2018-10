Airbus-Aktie: Was verrät uns die Charttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Airbus-Aktie hat heute mit einem kleinen Wertverlust zu kämpfen gehabt. Am Anfang dieses Jahres bewegte sich die Aktie noch in einem leichten Aufwärtstrend, der aus dem Vorjahr fortgesetzt wurde. Dieser Aufwärtstrend geriet dann ins Stocken und es kam zu einem kurzzeitigen Seitwärtstrend. Mittlerweile hat der Kurs das Bollinger Band an der Unterseite verlassen.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.