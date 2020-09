Airbus Aktie: Was für Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Aktie von Airbus scheint wieder zurück in die Spur gefunden zu haben. Nachdem die Papiere des Flugzeugbauers in der vergangenen Woche kräftig Federn lassen mussten (von zuvor gut 70 ging es zurück auf nur noch wenig mehr als 60 Euro), legte die Airbus-Aktie bis zum Börsenschluss am Montag wieder um vier Prozent auf 62,40 Euro zu. Offenbar kommen die positiven ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



