Airbus-Aktie – Volltreffer! Erstes Kursziel erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Bei hohen Umsätzen ging es für die Airbus-Aktie aufwärts! In den vergangenen Handelstagen stiegen die Airbus-Titel sehr dynamisch nach oben. Der Break eines kräftigen Widerstandsniveau im Bereich von rund 65 Euro ein Kaufsignal! Im letzten Chartcheck wurde für dieses Szenario ein Kursziel von 80 Euro prognostiziert! Dieses Ziel wurde in nur wenigen Handelstagen auch abgearbeitet! Nun befindet sich der Kurs an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung