Airbus-Aktie: Und plötzlich im Sinkflug!

Die Aktie von Airbus hat in der zurückliegenden Börsenwoche zunächst ordentlich Luft unter die Flügel bekommen: Von weniger als 100 Euro noch in der Vorwoche, ging es mit den Papieren des Flugzeugbauers zunächst hinauf bis 103,08 Euro im Xetra-Handel am Dienstag. Danach allerdings ging die Airbus-Aktie plötzlich in den Sinkflug über, landete am Freitag zum Handelsschluss bei nur noch 97,26 Euro.



