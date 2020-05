Airbus Aktie: Übergeschwappte Euphorie!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Aktie von Airbus ist mit einem Aufschlag von fast acht Prozent in die neue Börsenwoche gestartet. Vom Schlusskurs von noch 54,12 Euro am Freitag im Xetra-Handel verbesserten sich die Papiere des angeschlagenen Konzerns auf 58,15 Euro am Montag. Es war wohl die allgemeine Euphorie in der Luftfahr- und Touristikbranche, die zum Wochenstart zu Airbus überschwappte. Denn rein operativ nehmen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung