Airbus-Aktie: Rekordgewinn!

Die Airbus-Aktie hält sich trotz anhaltender Spannungen am Markt tapfer in der Gewinnzone. Die YTD-Performance zeigt derzeit ein Plus von 9,34 Prozent. Gestern legte der Konzern seine Ergebnisse für das vergangene Jahr vor. Dabei wurde deutlich, dass Airbus einen signifikant höheren Gewinn erzielt hat und nun die Wiedereinführung der Dividende plant. Der europäische Flugzeughersteller hat 2021 nach zwei Verlustjahren einen Rekordgewinn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung