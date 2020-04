Airbus Aktie: Plötzlich abgehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Aktie von Airbus war vor dem Wochenende auf unter die Marke von 50 Euro gefallen. Es war offenbar die Reaktion auf die durch die Coronakrise ausgerufenen Produktionseinschränkungen beim Flugzeugbauer, auf nur noch rund 10 bis 20 Prozent wurden die aktuellen Fertigungskapazitäten geschätzt. Doch am Montag zog die Aktie plötzlich wieder an, schloss bei 53,51 Euro. Am Dienstag im frühen Handel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung