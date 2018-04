Airbus Aktie: Neue Mitarbeiter in Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Airbus hatte zuletzt mit Problemen beim Militärtransporter A400M sowie Produktionskürzungen zu kämpfen. Im Zuge dessen standen auch schon Personalkürzungen im Raum. Doch aktuell gibt es gegenteilige Berichte. So soll der Flugzeugbauer an seinen deutschen Standorten mehrere Hundert neue Mitarbeiter einstellen. Allein in Hamburg sollen laut Personalchef Marco Wagner rund 600 neue Jobs entstehen. In allen deutschen Werken wird bis 2018 mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.