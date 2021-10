Airbus-Aktie: Klare Kaufempfehlung!

Die Aktie von Airbus ist mit einem Plus von gut drei Prozent auf bis zu 113,48 Euro in den Xetra-Handel am Donnerstag gestartet. Hintergrund ist die Anhebung der Jahresprognose des Flugzeugbauers, die der Konzern am Morgen im Rahmen des Quartalsberichtes bekanntgab. Für das Gesamtjahr 2021 stellt Airbus nun ein bereinigtes EBIT von 4,5 Milliarden statt 4 Milliarden Euro in Aussicht, laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



