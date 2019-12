Airbus Aktie: Kampfhubschrauber im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Ein Kampfhubschrauber sollte einsatzbereit sein – das gilt auch für den Tiger, den Kampfhubschrauber von Airbus (bzw. deren Tochter Airbus Helicopters). Am Dienstag teilte Airbus mit, dass Airbus Helicopters zu dem Thema ein Abkommen mit der OCCAR (=" Organisation for Joint Armament Co-operation") geschlossen habe. Konkret geht es sinngemäß darum, dass der Prozentsatz der einsatzfähigen Tiger-Kampfhubschrauber in den Armeen Frankreichs, Deutschlands



