Airbus Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

An der Heimatbörse EN Paris notiert Airbus per 08.01.2022, 05:17 Uhr bei 117.7 EUR. Airbus zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Airbus einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Airbus jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Airbus. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 25,99 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Airbus momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Airbus überverkauft (Wert: 29,61), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. Airbus wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,8 liegt Airbus unter dem Branchendurchschnitt (46 Prozent). Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 40,7 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Airbus als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Airbus vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 120,82 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 2,65 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 117,7 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

