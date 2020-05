Airbus Aktie: Ihre Einstiegsmarke!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Airbus ist als Flugzeughersteller direkt im Brennpunkt der Corona-Krise. Denn aufgrund der Pandemie ist fast der gesamte Luftverkehr zum Erliegen gekommen.

Nun steht aber auch hier eine massive Lockerung an. Mittlerweile sieht es für einen Sommerurlaub in Europa sehr gut aus. Das kann nur für den Flugverkehr gut sein. Und das wiederum erhöht den Bedarf an Flugzeugen wieder.



