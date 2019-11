Airbus Aktie: Mit dem Hybrid in die Lüfte?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Kaum eine andere Branche war in letzter Zeit so stark ins Visier der Klimaschützer geraten wie die Luftfahrtindustrie. Kein Wunder also, dass viele der Unternehmen derzeit kräftig an der Öko-Schraube drehen. Jetzt ist der Flugzeugbauer Airbus mit einer ganz besonders klimaschonenden Lösung vorgeprescht, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag mitteilte.

Airbus forciert Hybrid-Flieger

Demnach will Airbus das nach eigenen Angaben erste emissionsarme Passagierflugzeug



