Airbus-Aktie – Hoffnung berechtigt?

Die Anleger kaufen wieder die Airbus-Aktie! Einige weiße, also positive Tageskerzen in Folge zeigen einen Stimmungsumschwung an! Zudem konnte der Wert das Juli-Hoch knacken. Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung auch die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Covid19-Virus. So sieht auch Goldman Sachs eine Belebung der Konjunktur – und hat für die USA seine Einschätzung angehoben. Allerdings unter der Voraussetzung eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



