Airbus Aktie: Ein Hilfeschrei mit Hintergedanken?

Airbus appelliert in Sachen Stellenstreichungen an die Politik: Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ geht Airbus-Chef Guillaume Faury davon aus, dass mit Hilfe der Bundesregierung etwa 2.000 weniger Stellen in Deutschland dem Rotstift zum Opfer fallen könnten.

Fördergelder und Verlängerung von Kurzarbeit sollen Jobkahlschlag abmildern

„Wir denken, dass bis zu 500 Jobs erhalten werden könnten, wenn die Bundesregierung uns beispielsweise über das Programm



