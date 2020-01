Airbus Aktie: Hier geht’s jetzt in die Vollen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Produktion in den USA anheizen: Wie der Konzern mitteilte, soll die Produktionsrate der A320-Familie im Werk in Alabama ab kommendem Jahr auf monatlich 7 Maschinen gesteigert werden. Damit würde man die Gesamtproduktion rund um den Mittelstreckenflieger auf 63 Flugzeuge pro Monat erhöhen.

Wegen Boeing-Debakel: Nachfrage nach A320-Fliegern nimmt zu

Hintergrund der Produktionsoffensive dürfte die aktuell starke Nachfrage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung