Airbus Aktie: Für einen dreistelligen Kurs reicht es nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Liebe Leser,

nach guten Kursgewinnen war die Aktie von Airbus noch vor Kurzem nicht mehr weit davon entfernt, die magische Grenze bei 100 Euro zu übertreffen. Nach Kursverlusten in der letzten Woche ist eben jenes Ziel aber wieder etwas in die Ferne gerückt. An nahezu jedem Börsentag ging es für das Papier bergab, wenn auch meist in moderatem Tempo. Dennoch notieren die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.