Airbus-Aktie: Etwas mager!

Airbus hat bewiesen, dass man ein paneuropäisches Projekt erfolgreich durchführen kann. Der Flugzeugbauer ist heutzutage quasi nicht mehr wegzudenken. Längst greifen Airlines und Staaten auf die Dienste des Unternehmens zurück. Und auch an der Börse hat es Airbus in den letzten Jahren ganz ordentlich gemacht. So stieg der Aktienkurs in den zurückliegenden fünf Jahren um mehr als 110%.

Die Corona-Pandemie hat den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung