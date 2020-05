Airbus Aktie: Es ist ein Desaster!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Airbus ist mit einem herben Abschlag an der Börse in den neuen Monat gestartet: Im angespannten Markt gaben die Papiere des Flugzeugbauers im Vormittagshandel am Montag rund acht Prozent ab auf nur noch knapp über 53 Euro. Zum Vergleich: Nach einer kurzen Erholungsphase notierte Airbus am vergangenen Donnerstag kurzzeitig wieder bei 65,26 Euro. Die Aktie verlor binnen kürzester Zeit somit wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



