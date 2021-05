Airbus-Aktie: Es geht wieder los!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Der Himmelfahrtstag war für die Aktie von Airbus ein ziemlich trüber: Auf bis zu 93,21 Euro waren die Papiere des europäischen Flugzeugbauers am Donnerstag zurückgefallen. Seitdem allerdings hat sich die Airbus-Aktie wieder deutlich erholt. Nach einem Stimmungswechsel unter den Anlegern notierte sie am Freitagvormittag wieder bei 96,36 Euro. Dass die gute Laune wieder zurück ist, könnte an einer positiven Nachricht gelegen



