Airbus-Aktie: Es braucht noch Anstrengung!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Ausschläge bei der Airbus-Aktie sind historisch gesehen massiv. Seit einem knappen Vierteljahrhundert notiert der Anteilsschein nun bereits an der Börse. Anleger mussten in dieser Zeit teilweise hohe Volatilitäten aushalten. Zwar ging es insgesamt nach oben. Wer die falschen Ein- und Ausstiegspunkte erwischte, dürfte aber auch genügend Lehrgeld gezahlt haben. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang sicherlich der Einbruch des Papiers während ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung