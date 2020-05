Airbus-Aktie – Erholung auf Sand gebaut?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Stellenstreichungen, Kostenreduktion, Re-Strukturierungen – der Airbus-Konzern mit diversen Maßnahmen, um die Krise der Luftfahrtbranche abzufedern! So konnten sich die Airbus-Titel in den vergangenen Handelstagen von einer Unterstützung im Bereich der runden Marke von 50 Euro deutlich erholen! Die obere Begrenzung einer Range, die sich seit Anfang April ausbildete, konnte so erreicht werden. Die Oberkante der Range als Widerstandszone bei einem Niveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung