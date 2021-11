Airbus-Aktie: Erfolgsmeldungen aus Dubai!

Die Aktie von Airbus tat sich am Dienstag an der Börse zunächst schwer. Die Papiere des europäischen Flugzeugbauers notierten bis zum Mittag im Xetra-Handel leicht im Minus. Dann allerdings übernahmen die Optimisten das Zepter, die Airbusaktie drehte ins Plus und verabschiedete sich letztlich mit einem Aufschlag von knapp einem Prozent bei 115,06 Euro aus dem Handel. Die Nachrichtenlage gab offenbar den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



